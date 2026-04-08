犬が帰宅した飼い主のニオイを確認する心理 犬は飼い主が帰宅したとき、足や手のニオイを嗅いで確認したり、飼い主が脱ぎ捨てた服のニオイをいつまでも嗅いでいたりすることがあります。 飼い主が持ち歩いているバッグに顔を突っ込んでまでニオイを確認することもあります。犬にとってニオイは、生きていく上での重要な情報源です。 犬が帰宅した飼い主のニオイを確認するのは、犬が優れた嗅覚の持ち主であることは