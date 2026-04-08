名古屋大学・岡山大学・メニコンが共同開発した吸収性骨再生用材料「ヴァーテ」が、2026年2月13日付けで日本において医療機器として承認を取得しました。 【写真を見る】骨の再生を補助するゲル状の材料「ヴァーテ」手術の操作性と術後の骨癒合を改善岡山大学などが開発 骨の再生をたすける補填材 「ヴァーテ」は、骨欠損部の骨再生を補助する骨補填材です。自己集合性ペプチド（SPG-178）と呼ばれる物質を