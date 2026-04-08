バレンズエラが大谷に謝罪したという(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間4月7日、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数1安打1打点の成績だった。3回の第2打席では無死一、三塁から右翼フェンス直撃の適時打を放ち先制点を入れた。【動画】捕手自身も手を痛める…大谷翔平、打席でアクシデント発生のシーン5回の第3打席では、相手捕手のブランドン・バレンズエラが一塁へけん制した際に、スロ