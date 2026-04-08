ダルベックはOPS.936といい仕事をしている(C)産経新聞社近年にない、助っ人の「当たり年」シーズンになるかもしれません。2年ぶりのリーグ優勝を目指す阿部巨人です。主砲の岡本和真がメジャーリーグのブルージェイズへ移籍し、得点力の減少が課題となって臨んだ今季。その穴を少しでも埋めるべく獲得した新助っ人、ボビー・ダルベックがここまでいい仕事をしています。【動画】期待できるぞ！ダルベックの来日初アーチの様子