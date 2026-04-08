４月８日の北海道内は各地で春らしい陽気となりました。気温が上がると注意しなければならないのが花粉症ですが、２０２６年は飛散量が多いと予想されていて、早めの対策が必要です。雨が上がりすっきりとした青空が広がった８日の札幌。午後３時までに１３.４℃まで気温が上がり、風も強く花粉が飛びやすい条件が揃いました。（マチの人）「ここ数年、花粉症かなという感じがします。鼻がむずむずして喉もちょっといがいがすると