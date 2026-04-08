NMIXXのソリュンが始球式を行った(C)Getty Images米大リーグのジャイアンツーフィリーズの一戦が現地時間4月6日にオラクル・パークで行われ、韓国の6人組ガールズグループ「NMIXX」がパフォーマンスを披露。さらに始球式にはメンバーのソリュンが登場し、スタンドをわかせた。【動画】「文句なしの可愛さだね」NMIXXのソリュンによる“へそ出し”始球式をチェックサウスポーのソリュンは、ジャイアンツのユニフォームとへそ出