壁紙、インテリアファブリックス、インテリアアイテムの貿易および販売事業を展開するトミタは、1914年にフランス・パリで創立した老舗ファブリックスブランドLELIEVRE（ルリエーブル）とルリエーブルグループのQUENIN（カナン）から、空間に新たな表情と物語性をもたらす3つの新作コレクション全57デザイン264点を、4月7日から発売する。世界各地の文化・工芸・風景から着想を得た「ESCALES LOINTAINES（エスカール ロワンテーヌ