美容室専売メーカーのミルボンは、ヘアカラーブランド「ORDEVE Addicthy（オルディーブ アディクシー）」から、“透き通る暖色”をデザインし、褪色するほどグレージュ感が増す新色を発売する。灰味を帯びた淡いピンク「ルベライト」と、透き通るようにやわらかなオレンジ「オレンジカーネリアン」の2色相（全10色）を、4月11日に発売し、全国の理美容室向けに展開する。「ORDEVE Addicthy（オルディーブ アディクシー）」は、2017