タレントのおのののかさんが自身のインスタグラムを更新。大好物の牡蠣を堪能する姿を公開しました。 【写真を見る】【 おのののか 】特大の牡蠣を堪能「大抵のものは一口で食べられるタイプだけどこの巨大岩牡蠣は無理だった」おのさんが訪れたのは、東京・新宿の思い出横丁にある牡蠣専門店『築地三代』。「ほんっと牡蠣しかないストイックで最高のお店だよ〜」と、その魅力を紹介しています。 投稿された動画で