◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)ドジャースのロバーツ監督が5回にアクシデントが起こった大谷翔平選手についてコメントしました。大谷選手は5回、ランナー1塁で打席に入ると、相手捕手が1塁へけん制のボールを投げた際、送球した手が大谷選手の左腕付近に接触。大谷選手は痛そうな表情を見せましたがプレーを続行し、この日は3打数1安打1打点2四球の内容でした。試合は4-1で勝利しドジャー