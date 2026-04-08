NPB(日本野球機構)は8日の公示を発表。ロッテは藤岡裕大選手を1軍登録しました。プロ9年目32歳の藤岡選手は今季初昇格。昨季は4年ぶりの100試合出場(102試合)を果たし、打率.256、4本塁打、25打点を記録しました。開幕1軍を逃した今季は、ここまでファームで7試合に出場し打率.154。しかし19打席で6つの四球を選んでおり、出塁率は.421です。