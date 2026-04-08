マレーシア軍に対し監視用機材を供与する引き渡し式で関係者と握手する四方敬之駐マレーシア日本大使（左）＝8日、クアラルンプール（共同）【クアラルンプール共同】タイとカンボジアの国境地帯の軍事衝突を巡り、日本政府は8日、停戦監視団に参加するマレーシア軍に対し無線機やパソコンなど監視用機材を供与した。同志国軍を支援する枠組み「政府安全保障能力強化支援（OSA）」を活用。首都クアラルンプールの国防省で同日、