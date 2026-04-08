アメリカとイランは7日、2週間の停戦で合意したと明らかにしました。10日に仲介国のパキスタンで戦闘終結に向けた協議が行われる予定です。トランプ大統領は7日、SNSで仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相の要請に応じ、イランがホルムズ海峡を開放することを条件に2週間の停戦に合意したと明らかにしました。トランプ大統領はイランが提示した10項目の提案を「交渉の現実的な基盤になる」と評価し、2週間の停戦期間で「合意を