鹿島は8日、鹿嶋市内のクラブハウスで練習を公開した。前節4日の水戸戦は1―1からのPK戦で敗れて連勝が7でストップ。2―1で競り勝った先月22日の千葉戦に続いて精彩を欠いた内容に、鬼木達監督は「気持ちというもので片付けるのは好きではないが、自分が一番大事にしている部分。何もさせないくらい圧倒してやろうという入りをしたかと言うと、全然感じられないゲームが2試合続いた。この折り返しを機にアグレッシブさを求めてい