金融市場では、中東の混乱が和らぐとの期待感が広がり、株価が急上昇しました。8日の日経平均株価は、一時2900円を超えて値上がりしました。相場を押し上げているのは、緊迫度が薄まることへの期待感です。東京株式市場では、投資家がリスクをとる姿勢を強め、9割を超える銘柄が上昇しました。市場関係者の間からは、「詳細がわからない部分も多く、今後協議の内容に振り回される展開も予想される」との声も上がっています。平均株