◇MLB ブレーブス7-2エンゼルス(日本時間8日、エンゼル・スタジアム)エンゼルス対ブレーブスの試合で両チームが入り乱れる大乱闘が起こりました。初回に4番ホルヘ・ソレア選手がホームラン。淡々とベースを1周しエンゼルスが2点を先制します。ソレア選手は3回に左手付近にデッドボールを受けると、ここは痛みと感情をこらえ、1塁へ歩きます。しかし乱闘が起こったのは5回でした。2アウトランナー1塁でソレア選手に打席がまわると初