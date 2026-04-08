仕事のできる上司は部下にどう接しているのか。元Googleの人材開発責任者で起業家のピョートル・フェリクス・グジバチさんは「上司の立場にあるならば、『人は管理できない』と考える必要がある。残念な上司は、部下を子分のように考えて、『自分起点で考え、自分の思い通りに動かそう』と考える」という――。※本稿は、ピョートル・フェリクス・グジバチ『世界の一流は「部下」に何を教えているのか』（クロスメディア・パブリッ