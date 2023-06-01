映画『プラダを着た悪魔』（2006）の続編『プラダを着た悪魔2』には前作から多くのキャストが続投するが、例外となったキャラクターも存在する。アン・ハサウェイ演じる主人公アンドレアの恋人・ネイト役を演じたエイドリアン・グレニアーが、続編にお呼びがかからなった悲哀を意外な場で謳っている。 前作にて、ネイトはアンドレアの恋人でありながら、ファッション誌「ランウェイ」に就職したアンドレアを軽視する