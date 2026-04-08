部下から慕われる上司の共通点は何か。人材育成コンサルタントの竹野潤さんは「マネジャーは職場の飲み会の席で部下から聞かせてほしいと言われない限り、昔話は絶対にしないくらいの心構えでちょうどいい。自分の体験から教訓を部下に伝えるにしても、日常の育成の場面で伝えていくべきだ」という――。※本稿は、竹野潤『離職率ゼロ！部下が辞めない1on1ミーティング！』（自由国民社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock