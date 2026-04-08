【モデルプレス＝2026/04/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが4月6日、自身のInstagramを更新。タイトなミニトップスを着こなしたショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】「今日好き」19歳美女「くびれが綺麗」タイトミニトップスで抜群スタイル披露◆村谷はるな、タイトなミニトップスから美ウエスト映える村谷は「関西コレク