息子の目の前で集団暴行に遭い、脳出血により死亡した映画監督キム・チャンミンさんの事件で、加害者とされる被疑者がメディアを通じて遺族に公開謝罪した。4月8日、韓国メディア『ニューシス』によると、傷害致死事件の被疑者であるイ氏（30代）は7日夜、同メディアとのインタビューで「キム・チャンミン監督とご遺族に対し、取り返しのつかない罪を犯した」と頭を下げた。【画像】目には涙、耳には血が…キム・チャンミンさん、