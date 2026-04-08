あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ベストコスメ」の略語は？「ベストコスメ」の略語はなんでしょうか？コスメ好きなら即答できるはず！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ベスコス」でした！「ベスコス」は「ベストコスメ」を略した言葉。ベスコスとは、美容雑誌や大手美容メディア