◆東都大学野球春季リーグ戦第１週第２日▽国学院大３―１中大（８日・神宮）国学院大が逆転で中大を破り、１勝１敗のタイに持ち込んだ。０―１の５回に９番・石井嘉朗捕手（４年＝桐光学園）のソロ本塁打で同点に。そして７回２死三塁から、代打の竹野聖智（せいち、４年＝日本文理）が中前へ抜ける勝ち越し打を放った。竹野は、ちょうど１年前の４月８日に行われた昨春リーグ戦の日大２回戦でも１―１の８回に代打で勝ち越し