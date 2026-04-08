◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽巨人平山功太内野手▽広島森翔平投手、高太一投手【出場選手登録抹消】▽巨人泉圭輔投手▽広島益田武尚投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ロッテ藤岡裕大内野手【出場選手登録抹消】▽楽天前田健太投手