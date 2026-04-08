◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（８日・マツダスタジアム）広島の高太一投手が８日、出場選手登録された。３年目の今季は開幕ローテ候補だったが、２軍スタート。２軍戦でも先発起用が続いていたが、今回は中継ぎとしての昇格となった。代わって益田武尚投手が抹消された。前日７日には辻大雅投手が２軍落ち。開幕４カード目でリリーフ陣の入れ替えが行われた。今季は中継ぎ９人体制でスタート。今回の入れ替えでリリーフ