2月8日の衆院選で初当選した川松真一朗衆院議員（45）。川松氏の陣営スタッフが、公職選挙法違反の疑いがある選挙運動をしていたことが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】川松議員の公選法違反疑惑を捉えた“2枚の写真”川松真一朗衆院議員。法学部出身だが…©時事通信社川松氏といえば、墨田区出身で、日本大学時代にラグビー部主将を務めた後、テレビ朝日にアナウンサーとして入社。スポーツ中継やニュース番組