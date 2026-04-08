プロ野球・広島は8日、3選手の入れ替えを発表しました。登録されたのは森翔平投手と郄太一投手です。森投手は昨季23試合に先発し、7勝8敗、1完投、防御率3.55を記録。オープン戦でも3戦に先発し1勝1敗、防御率2.25を記録しています。この日の巨人戦に先発予定となっています。プロ3年目の郄投手はオープン戦1先発で、0勝1敗、防御率5.40、ファームでは3先発、0勝2敗、防御率7.62となっています。登録抹消されたのは益