TBS系午後の情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金後１：55）が8日に放送され、コメンテーターでタレントの松本明子（60）の欠席を報告。1983年にデビューしたアイドル「83年組」で同期の森尾由美の出演を紹介した。【写真】「ええーーー」彼女がいることを明かされた松本明子と息子の平井龍聖氏司会の石井亮次アナウンサーが「松本明子さんですけれども、4月2日先週木曜日、自宅前で転倒。左足首を骨折。診断は左