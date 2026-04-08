アメリカとイランの停戦合意を、日本政府は「前向きな動き」として歓迎しています。木原官房長官：今般の米国・イラン双方の発表、これを前向きな動きとして歓迎する。木原官房長官は、会見で「最も重要なことは、ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む事態の沈静化が実際に図られることだ」と指摘するとともに、「最終的な合意に早期に至ることを期待している」と述べました。また高市総理は、赤沢経済産業大臣らを呼び、中東情勢な