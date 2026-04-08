今季から甲子園のリリーフカーのデザインがリニューアルされ、８日の試合前にお披露目された。阪神・岩崎優投手（３４）がお披露目の場に同席した。黄色と黒を基調とした虎柄デザインに、製薬会社「アース製薬」の社名とロゴをプリント。一新されたデザインに、岩崎は「なんか良いんじゃないですか、色合いが加わって」と笑顔を見せた。今季の甲子園開幕戦となった７日・ヤクルト戦から使用され、九回に救援登板した湯浅京己