アメリカとイランが2週間の停戦に合意しました。イラン側はこの間、ホルムズ海峡の安全な通航が可能になるとしています。停戦交渉を仲介するパキスタンのシャリフ首相は8日、両国が2週間の即時停戦に合意したと発表しました。アメリカのトランプ大統領はこれに先立ち、SNSで「イランがホルムズ海峡の完全で即時、そして安全な開放に同意することを条件に、イランへの攻撃を2週間停止することに同意する」と投稿しました。また、イ