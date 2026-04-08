中国外務省は、王毅外相があすから2日間、北朝鮮を訪問すると発表しました。北朝鮮側が招待したということです。中国外務省の報道官は、王毅外相の訪問について「両国の最高指導者の間で達成された共通認識を具体化し、二国間関係の発展を推進するための重要な措置だ」と説明。「戦略的意思疎通を強化し、交流と協力を緊密化させ、両国の伝統的な友好協力関係を絶えず前進させていく用意がある」としています。中国と北朝鮮をめぐ