出版された「福島、語り継ぐ生活史」を手にする、福島第1原発事故の被災地を回り、住民らにインタビューを行った福島大の学生たち＝3月、福島市かつての暮らしを後世に―。福島大（福島市）の学生が、東日本大震災と東京電力福島第1原発事故の被災地を回って住民らに行ったインタビューをまとめた書籍「福島、語り継ぐ生活史」が出版された。発生から15年が経過して記憶の風化が懸念される中、震災前の生活や事故後の避難生活の