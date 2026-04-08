純烈の弟分・モナキが８日、東京・池袋サンシャイン噴水広場でデビュー記念イベントを開催し、ファン２５００人が集結した。純烈のリーダー・酒井一圭のプロデュースで始まった「セカンドチャンスオーディション」を経て結成された４人組。この日リリースのデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は、ＴｉｋＴｏｋを中心にＳＮＳで大バズりしており、関連動画の総再生回数は７億回を超える。ＳＮＳ世代の１０代