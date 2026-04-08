大阪府和泉市の集合住宅の一室で女性2人が血を流して倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。きょう午後0時半ごろ、大阪府和泉市鶴山台の集合住宅の一室で、この部屋を訪ねた親族の男性から「血を流して倒れている人がいる」と警察に通報がありました。警察と消防によりますと、室内で成人の女性2人が血を流し、心肺停止の状態で倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。2人は家族とみられていて、