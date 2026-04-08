8日正午過ぎ、大阪府和泉市の集合住宅で、女性2人が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察が事件と事故の両面で詳しい状況を調べています。8日午後0時半ごろ、和泉市鶴山台の集合住宅の一室を訪れた住人の親族から「血を流した人が倒れている」と110番通報がありました。警察がかけつけると、部屋の中で成人女性2人が血を流して、心肺停止の状態で倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認され