「父ちゃんが旅立って、突然、茶農家の代表になりました」【実際の投稿】28歳で茶農家を継いだ青年の思いそんな一文から始まる、Threadsの投稿が4.5万いいねを集めて話題になっています。投稿したのは、京都府和束町で茶農家を営む杉ちゃん（@super_teaboy）さん（28歳）。若くして突然の代替わりを経験し、茶農家業に奮闘する杉ちゃんさんに話を聞きました。Threadsの投稿全文は以下のとおり。陽に照らされた美しい茶畑の写真が