いまだに1年以上待つことになりそう2025年10月15日、スズキは「ジムニーシエラ」の一部仕様変更を実施し、11月4日より販売を開始しました。その後の反響や最新情報について、スズキディーラーに問い合わせてみました。「ジムニー」シリーズは2018年7月に現行型の4代目がデビューしました。「ジムニー」は660ccターボエンジンの軽自動車で、ジムニーシエラは1.5リッターエンジンとワイドボディをもつ小型車（5ナンバー車）で