日産“新コンパクトSUV”「ジューク」発表！2026年4月7日、日産の英国法人はコンパクトSUV「ジューク」の新たな特別仕様車となる「ジューク パルスエディション」を発表しました。日本では初代モデルがその独創的なスタイリングで話題を集めたものの、現在国内での販売は終了しているジューク。【画像】超カッコイイ！ これが日産の“新コンパクトSUV”「ジューク」です！（95枚）しかし欧州市場では2019年に登場した2代目モ