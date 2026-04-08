気象庁によりますと、10日～11日にかけて、日本列島に黄砂が飛来すると予想されています。 【画像】黄砂はいつ・どこに飛んでくる？【黄砂シミュレーション】、全国の天気を地方ごとに どこにいつ飛んでくるかは画像の通りです。 「黄砂シミュレーション（10日）」「黄砂シミュレーション（11日）」「地方ごとの全国の天気」を画像で掲載しています。 ■黄砂はいつ・どこに？（10日） ■黄砂はいつ・