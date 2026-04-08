福岡県警粕屋署は8日、宇美町貴船2丁目の道路上で同日午後0時半ごろ、男が歩きながら下半身を露出している事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30〜40代、身長170くらい、黒髪、黒っぽい服、水色ズボン、白色マスク着用。