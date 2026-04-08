札幌の小学校では４月８日に入学式が開かれ、真新しいランドセルを背負った新１年生が希望にあふれた学校生活をスタートさせました。札幌市の小学校１９５校で８日に入学式が開かれました。中央区の二条小学校では１０２人の新入生が元気いっぱいの姿を見せました。（新１年生）「小学校で頑張りたいことは勉強です」（新１年生）「体育と算数を頑張りたいです」今年度、札幌市の小学校には１万２７８５人が入学し、期待を胸