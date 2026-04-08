新発田市のパチンコ遊技機械販売「ケイアイカンパニー」が3月31日、新潟地裁新発田支部から破産開始決定を受けました。負債総額は約3億5000万円と見込まれています。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、ケイアイカンパニーは1986年に設立され、パチンコ遊技機械や付帯設備の販売などを手がけ、パチンコ店を顧客として営業を展開していました。 しかし、新型コロナウイルスの感染拡大