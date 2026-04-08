札幌市のＪＲ平和駅で、男性が列車と接触し死亡する事故がありました。ＪＲ北海道は千歳線と函館線で一時、列車の運転を見合わせましたが、午後２時すぎに運転を再開しました。札幌市白石区のＪＲ平和駅構内で４月８日午後０時２０分ごろ、新千歳空港発・小樽行きの特別快速エアポート６５号が人と接触しました。消防によりますと、この事故で年齢不明の男性が死亡したということです。乗客と乗員にけがはありませんでした。