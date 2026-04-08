9日、薩摩地方は雲の多い空で、天気は次第に下り坂となり、夜遅くには雨の降り始める所があるでしょう。大隅地方は明け方まで晴れますが、その後は曇り、午後は雲が厚くなりそうです。種子島・屋久島地方は晴れるのは明け方までで、朝から雲に覆われ、日中から夜にかけて曇り空が続く見込みです。奄美地方は昼頃まで晴れますが、午後は次第に雲が目立ってきそうです。9日以降は、前線や低気圧の影響で、雨や曇りのすっきりしな