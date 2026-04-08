2024年にツアーを退き、昨年10月に出産した国内ツアー通算16勝で2007年賞金女王の上田桃子。最近は子育て中心の生活を送っているが、パーリーゲイツの特別プロジェクトに加わるなど新しい挑戦もしているという。子育てのこと、ツアーのこと、近況を語った。【取材・文／小川淳子（清流舎）】【写真】これが上田桃子がこだわったウエア■母として1年目「子育ては60点なら合格」上田の新しいチャレンジが続いている。24年いっぱいで