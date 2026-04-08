ドラコンプロとして数々のタイトルを獲得してきた鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。身長154cmという小柄な体格から最長飛距離328ヤードを飛ばすパワーを身に付けるためにハードなトレーニングに励む動画を公開した。【写真】見ているだけでも筋肉痛？ 鈴木真緒が取り組むハードトレーニング鈴木が通うのはゴルフに特化したトレーニングを行うジムだ。そこで飛距離アップをテーマにしたプログラムに取り組んでいる。動画では