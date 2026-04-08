日経平均株価は大幅に上昇し、過去3番目の上げ幅を記録しました。【映像】日経平均 過去3番目の上げ幅を記録アメリカ・イスラエルとイランが停戦に入ると合意したことを受け、日経平均株価は、ホルムズ海峡が開放され原油の輸入が再開されるという期待感から大きく上昇しました。終値はきのうより2878円高い5万6308円となり、一日の上げ幅としては過去3番目に大きくなりました。（ANNニュース）