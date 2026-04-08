新潟県は、去年10月に新発田市内の飲食店で飲酒後に自転車を運転し、酒気帯び運転で検挙された新潟県立病院の20代男性職員を停職1カ月の懲戒処分にしたと発表しました。男性職員は「安易な考えから行ってしまった」と反省の弁を述べているということです。 停職1カ月の懲戒処分となったのは、県立病院の20代男性職員です。 男性職員は去年10月に新発田市内の飲食店で飲酒後、その帰宅途上で自転車を運転していたところ、パトカ&