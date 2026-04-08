4月8日午後0時半頃、大阪府和泉市の集合住宅の一室で成人女性2人が血を流して倒れているのが見つかりました。2人は現場で死亡が確認されたということです。 【写真を見る】【速報】「血を流して倒れている人がいる」集合住宅の一室で女性2人が血を流し死亡2人は家族か事件と事故の両面で捜査大阪・和泉市 警察によりますと、8日午後0時半ごろ、大阪府和泉市鶴山台の集合住宅の一室で「血を流して倒れている